Dominguinhos começa a fazer hemodiálise neste domingo

O cantor José Domingos de Moraes, o Dominguinhos, internado desde 17 de dezembro no Centro de Terapia Intensiva (CTI), vai começar a fazer sessões de hemodiálise neste domingo, 6. As informações foram divulgadas em um boletim médico emitido pelo Hospital Santa Joana, em Recife (PE), onde está o cantor.

Dominguinhos passa por tratamento contra uma infecção respiratória e arritmia cardíaca e respira com ajuda de ventilação mecânica. De acordo com o hospital, a hemodiálise vai auxiliar a melhora do músico, que está com a função renal comprometida.

Em 2011, o cantor foi diagnosticado com um câncer de pulmão, posteriormente tratado, e sofreu um princípio de infarto, quando foi foi submetido a um cateterismo e a uma angioplastia.

