Domenico Lancellotti e Pedro Sá fazem apresentação gratuita no pátio do MAM

Nesta quinta-feira, 27, a partir das 19h, o Pátio das Mangueiras do Museu de Arte Moderna da Bahia receberá a atmosfera informal, experimental e lúdica do projeto "Vamos Estar Fazendo", dos músicos Domenico Lancellotti e Pedro Sá. O espaço será usado para um encontro improvisado, que reunirá bateria, guitarra e voz.







O projeto de Domenico e Pedro tem como base a improvisação. As músicas serão tocadas ciclicamente e em constante transformação.







Antes da apresentação dos músicos, será exibido um vídeo gravado no Teatro Casa da Gávea, no Rio de Janeiro, com um registro da performance da dupla.









