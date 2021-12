Dois álbuns clássicos de Ivan Lins voltam remasterizados

Aos 70 anos, Ivan Lins lançou mais de 30 discos e emplacou inúmeros sucessos. Alguns deles estão em Modo Livre (1974) e Chama Acesa (1975), respectivamente quarto e quinto álbuns da carreira que completa 45 anos em 2015. Fora de catálogo, os dois discos lançados orginalmente pela RCA voltam ao mercado remasterizados pela gravadora Kuarup. Disponíveis em CD, cada um está à venda por R$ 24.

Com arranjos de Arthur Verocai e produção de Raymundo Bittencourt, Modo Livre apresenta a sonoridade que distinguiu Ivan Lins na MPB no início da carreira, ao unir a música brasileira ao ritmo dançante do soul e do funk norte-americano.

No trabalho, o cantor, compositor e pianista foi acompanhado por grandes instrumentistas em uma banda também batizada de Modo Livre, cuja formação trazia nomes como Wagner Tiso (piano), Robertinho Silva (bateria), Laércio de Freitas (piano), Márcio Montarroyos (trompete), Copinha (clarinete, flauta), Maurício Einhorn (gaita) e os cantores Miltinho e Aquiles, do MPB-4.

Outra marca do disco de 1974 é o início da parceria com Vitor Martins, que começou com o hit Abre Alas e se fortaleceu nas décadas seguintes. O álbum traz ainda uma releitura de Avarandado, de Caetano Veloso, e o pot-pourri General da Banda / A Fonte Secou / Reco é Viver (Recordar).

Músico completo

Chama Acesa segue a linha aberta pelo disco anterior, repetindo a produção de Raymundo Bittencourt. A novidade é Ivan Lins se mostrando como um músico completo, que canta, compõe e assina os arranjos.

O trabalho amplia a parceria do músico com o letrista Vitor Martins (Lenda do Carmo, Joana dos Barcos, Ventos de Junho, Demônio de Guarda, Corpos), além de confirmar a marca autoral de Ivan Lins (Sorriso da Mágoa, Nesse Botequim).

A parceria com Ronaldo Monteiro de Souza também é destaque em melodias clássicas como Não Há Porque e Palhaços e Reis.

