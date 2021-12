Doença respiratória afasta Vera Fischer da pintura

Vera Fischer teve de abandonar o hábito de pintar. Desde 2006 acostumada a produzir quadros, a atriz desenvolveu problemas respiratórios por causa do cheiro da tinta e confessou que foi obrigada a deixar de lado a produção. De acordo com informações publicadas nesta quarta-feira, 5, pelo site O Fuxico, ela se apaixonou por essa manifestação artística quando começou a comprar material de pintura para o filho Gabriel.

"Já fiz mais de 150 telas, mas tive que parar porque o cheiro da tinta estava me dando problema respiratório. Estou dedicada ao teatro, produzindo uma peça, 'As Lágrimas Amargas de Petra Von Kant', com direção de José Vitor Peralta”, disse.

A mesma peça foi protagonizada por Fernanda Montenegro em 1982. No roteiro, a personagem principal se divorcia duas vezes até se apaixonar por uma jovem de 18 anos. A previsão é de que a estreia aconteça no final do ano, no Rio de Janeiro.

Vera disse que está empenhada em cuidar da escalação do elenco para escolher a atriz ideal que poderá contracenar com ela. “Tem que ser boa”, completou.

Em paralelo ao teatro, a atriz tem preparado roteiros e diz ter cinco trabalhos praticamente prontos. “Continuo escrevendo, tenho muita criatividade. Quando eu lançar o primeiro livro, virá um atrás do outro, tenho cinco quase prontos. Tudo que vem na minha cabeça de louco, eu escrevo”, completou.

adblock ativo