“Dodô e Osmar somos nós”

Desde bem pequenos os filhos de Osmar cresceram com grande admiração pelo pai. Logo trocaram os carrinhos pelos brinquedos de fazer música para o desespero de Dona Neuza, que não queria que os filhos seguissem a carreira de músicos. “É até engraçado. A gente ia pegar um instrumento e ela gritava: ‘ Não pegue aí, não quero você tocando”, conta Aroldo Macêdo. “Ela achava que música não dava futuro. Dizia que não queria isso para as noras dela. Ela queria que a gente seguisse o lado metalúrgico de meu pai. Ela gostava muito de ouvir ele tocar, mas não como profissão”, completa.

Os meninos ainda eram pequenos quando ela se foi. André, o mais novo, tinha apenas um ano. Armandinho, com oito, que já acompanhava o pai em todos os carnavais, encontrou nos instrumentos uma maneira de suavizar a dor da saudade. “Foi a partir daí que a gente desenvolveu mais esse lado. A música foi o remédio e eu diria até a salvação que me tirou dessa tristeza”, conta o artista.

Da infância, a brincadeira com os instrumentos cresceu e reinventou o formato do Carnaval baiano. As criações dos irmãos Macêdo deram origem ao trio elétrico que protagoniza os carnavais até hoje. As histórias e canções que marcaram a trajetória dos quatro irmãos, Betinho, Armandinho, Aroldo e André, estão reunidas no espetáculo Os Irmãos Macêdo – Carnaval, Música e Revolução, que estreia nesta sexta-feira, 18, às 20 horas, no Café Teatro Rubi, e segue por todas as sextas e sábados de novembro e todas as quintas de dezembro, até dia 15. Os ingressos custam R$ 80.

“Eles nasceram do grande invento que foi o trio elétrico. Naquele momento, o Carnaval se transformou pelo equipamento e pelas sonoridades que estavam vindo de Osmar”, conta Andrezão Simões, diretor artístico do espetáculo. “No show, o público vai saber como se conheceram Dodô e Osmar e toda a revolução que os Macêdo fizeram através da música”.

A ideia partiu de Aroldo, que decidiu fazer uma coisa mais “sala de visita”. Como se estivesse tocando em casa, com os amigos. “Há toda uma musicalidade que aflorou na Bahia nesses 40 anos. A gente conta como desenvolvemos isso junto com a nossa história musical”, diz o baterista.

Para o repertório, o quarteto se baseou nos 16 discos que tem na bagagem: Vassourinha Elétrica, Jubileu de Prata, Vida Boa, Chame Gente, Beleza Pura, Zanzibar, Bloco do Prazer, Pombo Correio e tantos outros hinos que consagraram a festa. A apresentação homenageia todos os artistas que cantaram junto aos irmãos, como Luiz Gonzaga, Sivuca, Gil e Caetano, além de relembrar canções de Walter Queiroz, Antônio Risério e Fausto Nilo.

“São compositores que fazem parte da nossa obra. Contribuindo com grandes canções que a gente lapidou, trio eletrizou com a nossa forma sonora e jogamos pelo Brasil pelas ondas de rádio”, destaca Aroldo.

Trio elétrico

A revolução musical dos quatro irmãos nasceu principalmente da necessidade de transformação do trio elétrico. “Eles estavam sintonizados com tudo que acontecia de música no mundo – Hendrix, Beatles, Rolling Stones – e estavam traduzindo tudo isso no som deles. Só que para subir no trio a realidade era outra”, explica Andrezão.

“Até os anos 1970, o trio tinha percussão na lateral. Como levar uma bateria para cima dele? O baixo tem quatro cordas, mas não tinha equipamento para transmitir o grave. Então Betinho inventa o baixo com a quinta corda. Aroldo começa a tocar bateria e faz uma trio eletrização do frevo. A sonoridade do Carnaval, passando por A Cor do Som, Novos Baianos e outros, vem dos irmãos Macêdo”, destaca o diretor.

A maior parceria dos filhos de Osmar se deu com Moraes Moreira, considerado o ‘quinto irmão’, letrista. “A partir daí que começa a ter cantor. Até o final dos anos 1970, não tinha. Era só a guitarra baiana que solava e fazia a voz”, diz Armandinho. “A gente começa a modificar esse trio que era uma charanga carnavalesca e transforma em banda. Colocamos Aroldo na bateria, Betinho no contrabaixo, André tocava o surdo, e eu, a guitarra baiana. Essa era a base”.

Com o desafio de condensar 40 anos em um show de 1h20, os irmãos prometem resgatar a própria trajetória e homenagear o pai. “É um penetrar nas entranhas da música”, revela Aroldo. “Vamos contar a história que a gente viveu. Dodô e Osmar somos nós”.

