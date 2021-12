Documentário sobre candomblé é exibido na Casa do Benin

A Casa do Benin, localizada no Pelourinho, recebe exposição e documentário 'Candomblé - um Legado Africano' nesta sexta-feira, 24. O evento é gratuito.

Após as apresentações, irá ocorrer um bate-papo com o idealizador do projeto, Baba Leo, além do Pérola Negra Afro Centro e coordenador-geral do Instituto Denegrir Brasil, Jorge Eumawilyê Santos; e o ativista e militante dos Direitos Civis e do Movimento Negro Brasileiro, Ogã Suspenso.

O documentário 'Candomblé - um Legado Africano' foi gravado no terreiro Igbá Asé Ominilá (Casa das Águas da Prosperidade), aberto em 2010 em Fortaleza (CE). No registro é apresentado a história sobre a vivência do babalorixá Leonardo Ty Osun. O pai de santo conta sobre sua trajetória, citando os desafios de liderar um templo de matriz africana no Brasil e de viver as raízes afrodescentes em meio ao preconceito e intolerância.

A obra foi produzida pela Universidade Católica de Lille, na França, e tem autoria e criação do babalorixá Leonardo Ty Osun. O documentário faz parte de uma trilogia produzida pelos diretores Erika & Bernardo Thomás. O intuito do documentário é explicar os fundamentos da religião e apresentar formas de resistência.

