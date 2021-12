Documentário reviverá 30 anos de axé no Troféu Dodô e Osmar

A folia já acabou há semanas, mas os destaques do Carnaval 2015 serão mais uma vez lembrados durante a 22ª edição do Troféu Dodô e Osmar, que acontece na noite de terça, 31, tendo como palco a sala principal do Teatro Castro Alves.

Dividido em 14 categorias como Sucesso do Carnaval e Artista Revelação, o prêmio já teve sua sorte lançada: na noite do último dia 11, o júri especializado se reuniu em um jantar para votar em cada item da premiação.

Agora, hora de cruzar os dedos, artistas e convidados se reúnem para aguardar o resultado do Troféu Dodô & Osmar, enquanto apreciam o espetáculo montado pelo diretor e roteirista Elísio Lopes Jr.

História de 30 anos



Mais do que uma simples entrega de prêmios, a noite de terça-feira, 31, fará uma visita à história da axé music, que comemora seus 30 verões em 2015, durante o espetáculo DOC-LIVE.

A ideia de Elísio Lopes Jr., que assume a direção pelo segundo ano consecutivo, é remontar a trajetória da axé music através de depoimentos e imagens. "Estou escrevendo o roteiro a partir da linha histórica criada por Andrezão Simões", explica o diretor.

Com uma estética que apresenta elementos da pop art, a cerimônia de terça vai apresentar uma mistura de ritmos e cores, enquanto a exibição do documentário é interrompida por números musicais e pela entrega dos prêmios.

Diferentemente do ano passado, Elísio promove agora uma reflexão acerca das mudanças na configuração da festa popular. "Não é mais o carnaval de rua dos anos 80, nem o carnaval dos blocos e camarotes", comenta.

Assim, segundo Elísio, homenagear axé music nesse período se mostra um desafio em meio a tantas mudanças. "Bandas clássicas não existem mais como Asa de Águia, Chiclete sem Bell, e os novos ainda buscando se firmar. Então está em mutação plena. E isso reflete no prêmio".

Trabalho de equipe



O espetáculo de terça é resultado de quatro meses de concepção e do trabalho em equipe. "Tenho um defeito horrível que é gostar de ensaiar, de melhorar, de ter certeza dos acabamentos".

"Essa equipe composta por Zebrinha, Jarbas Bitencourt, Renata Mota, Carine Cedrashi, Clarissa Mota é uma equipe que cria junto. A minha assinatura como diretor é sempre resultado de um bom coletivo", ressalta Elísio, que se divide entre Salvador e Rio de Janeiro, onde cuida do texto do programa global Esquenta.

O evento, uma realização entre o Grupo A TARDE, Grupo Engenho, TV Aratu e Rádio Piatã FM, é fechado para convidados, mas o público pode conferir o que acontece através de um telão posicionado em frente ao Teatro Castro Alves, a partir das 20 horas.

adblock ativo