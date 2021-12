Documentário registra processo de construção da Bienal

Os admiradores da Bienal da Bahia já podem marcar na agenda um dia para matar a saudade: neste sábado, às 14h, a TVE estreia o documentário Memória Expandida, que acompanhou o processo e montagem da terceira edição do evento.

Com concepção e roteiro de Silvana Moura e Caroline Vieira, a produção acompanhou a retomada da Bienal, que aconteceu de maio até setembro do ano passado em diferentes espaços culturais do Estado, após 46 anos de interrupção.

Para isso, a equipe do documentário conversou com os idealizadores da 1ª Bienal, Juarez Paraíso e Riolan Coutinho, além de retomar a história do brutal cancelamento da segunda edição da mostra, em 1968, durante a Ditadura Militar.

"É um documentário mais visual do que narrativo", explica Caroline Vieira, que assina o roteiro junto à Silvana Moura, além de dirigir a produção.

Feito em parceria com a TVE, o filme traz imagens do que foi a 3ª Bienal da Bahia, as instalações, mostras e da preparação dos artistas e espaços durante os meses do evento.

Memórias

Ao longo dos seus 52 minutos de duração, divididos em quatro blocos, Memória Expandida recupera um pouco do espírito da Bienal da Bahia. Além disso, ele aposta principalmente no processo de desenvolvimento da terceira edição da mostra, que teve o tema É Tudo Nordeste?, exibindo também a evolução do trabalho dos artistas.

"A gente tentou acompanhar o máximo possível", declara Caroline. Uma das atividades presenciadas foi a do resgate do Arquivo Público da Bahia. O filme segue a recuperação, sob curadoria de Ana Pato, de obras e documentos que estavam guardadas no antigo Museu Estácio Lima.

Além disso, o filme se preocupou em mostrar a 3ª Bienal da Bahia em seus diversos momentos, usando material da própria equipe organizadora da mostra quando não era possível estar no evento. O resultado do documentário Memória Expandida pode ser visto no próximo sábado, 24, às 14h, na TVE.

