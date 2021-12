Documentário mostra desabafo de Beyoncé durante sua turnê

Um documentário com os bastidores da turnê de Beyoncé vai ao ar nesta quinta-feira, 25, na rede americana ABC News. Um trailer divulgado pela emissora mostra que o trabalho, batizado de "I'Am World Tour", tem imagens da cantora sem maquiagem, chorando e com ar de fragilidade.



De acordo com informações que vazaram na imprensa nesta quarta-feira, 24, em outros trechos a cantora mostra-se exausta diante da rotina de shows. "Por que Deus me deu essa vida?", questiona.





A turnê que serve de base para esse trabalho é a mesma que passou pelo Brasil em fevereiro deste ano. Uma presença constante nas imagens é a do marido da cantora, o rapper Jay-Z. Após uma apresentação, a diva confessa seu desejo de voltar para casa e revê-lo. "Estou voando de volta para casa, pois sinto falta do meu bebê”, diz.



Em entrevista ao programa “Nightline”, a cantora explicou os motivos que a levaram a chorar no documentário: "Quando você trabalha pesado você precisa de alguém que te diga para parar. Sua voz é um músculo que precisa descansar, imagine como ela fica nove dias depois. Eu estava delirando e me sentindo triste e cansada. Você sabe, eu precisava descansar. E no final eu chorei porque obviamente eu sou um ser humano como qualquer outro, me machuco, choro, desabo, como qualquer pessoa."



No mesmo programa, Beyoncé voltou a desmentir os boatos de que estaria grávida. "Isso é mentira. Pelo menos no momento eu não estou.

