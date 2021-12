Documentário conta história da fundadora do Samba Suerdick

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, sedia neste sábado, 29, o lançamento do documentário "Dona Dalva - Uma Doutora do Samba", que conta a história de Dalva Damiana de Freitas, fundadora do Samba Suerdieck e integrante da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte.

O evento acontece na Casa do Samba Suerdick, a partir das 15h. A homenageada, que também é Doutora Honoris Causa pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), é considerada uma lenda viva e referência da cultura popular.

Com direção de Lindiwe Aguiar, o documentário celebra os 87 anos de Dona Dalva e os 56 anos do Samba de Roda Suerdick. O lançamento integra a programação do III Encontro das Culturas Negras, que acontece em espaços culturais em Salvador e do interior durante o mês da Consciência Negra. A entrada é gratuita.

