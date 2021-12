Do rap a 'sofrência pop': Baco Exu do Blues e Duda Beat se apresentam no Festival Sangue Novo

Com os ingressos esgotados, Salvador recebe neste sábado, 26, a terceira edição do Festival Sangue Novo. O evento, que acontece no Porto Salvador, localizado no bairro do Comércio, teve início no ano de 2015 e foi idealizado a partir de um programa de rádio apresentado por Hagamenon Brito, que tinha como principal objetivo disseminar e divulgar o trabalho de novos artistas que não estavam inseridos na grande mídia.

Listado pela Vogue Brasil como um dos cinco principais festivais de música, nesta edição o evento terá a apresentação de diversos ritmos musicais e irá contar com a participação de grandes talentos da música como o cantores pernambucanos Otto, que este ano comemora 20 anos de carreira, e a cantora Duda Beat; da dupla Bayo; do grupo 'Aya Bass', composto pelas cantoras baianas Larissa Luz, Xênia França e Luedji Luna; pelos rappers baianos Hiran e Baco Exu do Blues, além da edição especial da festa Batekoo.

Em entrevista ao portal A TARDE, Diogo Morcovo, conhecido como Baco Exu do Blues contou sobre a expectativa de tocar no Festival Sangue Novo: "Amo tocar em minha casa pro meu povo. É sempre bom tocar com conterrâneos e acredito que vai ser um grande show".

O álbum 'BluesMan', lançado recentemente pelo rapper, tem feito muito sucesso diante da mídia e gerou até repercussão internacional, chegando a chamar à atenção das cantoras Beyoncé e Jorja Smith. Baco comentou sobre a sensação de levar o rap baiano para esse público. "Meu plano é espalhar arte pelo mundo. Tomara que minha arte sempre alcance um lugar que eu não imagine", conta.

Entre as temáticas abordadas no álbum estão questões como autoestima, representatividade, depressão e saúde mental do povo negro, que são poucos ou quase nunca pautados pela sociedade muitas vezes por causa do preconceito racial. "Acho que existem dois problemas muito graves atrelados ao racismo: a masculinidade tóxica e a falta de cuidado para traumas com os negros, o que acarreta sérios problemas na forma como nos vemos: como pilares de luta e resistência. Isso acaba tirando o direito de assumir fragilidades ou pedir ajuda", relata.

Sobre a diferença das letras de músicas mais antigas com as atuais, Baco atribui a mudança da escrita à maturidade: "Eu acredito que a maturidade molda a escrita. Obviamente que o Diogo de 23 anos vai se arrepender de falas e rimas do Diogo de 19. Minha vida mudou muito rápido, tive que amadurecer muito rápido para manter meu trabalho e a evolução das letras é graças a isso".

Com relação às críticas tanto positivas quanto negativas sobre o álbum, Baco ironiza: "As positivas me tiram sorrisos, as negativas gargalhadas".

Rainha da sofrência pop

Pela segunda vez em Salvador, a cantora pernambucana Duda Beat contou ao Portal A TARDE sobre a expectativa de se apresentar na cidade e falou sobre a receptividade do público baiano. "A sensação de retornar à Salvador é maravilhosa! Estava contando os dias pra isso acontecer. Salvador é uma cidade que me fascina, então tocar aí é demais. Tenho certeza que no Sangue Novo não sou eu que vou dar um show pra eles, eles que vão dar um show pra mim porque é um público delicioso de se trabalhar e de estar junto “.

Conhecida pelo seu ritmo ‘sofrência pop’, Duda explicou o porquê do título e revelou que a inspiração das suas músicas estão relacionadas com as suas experiências pessoais. “É sofrência porque eu sofri bastante pelos caras e é pop por que eu tento reunir vários gêneros musicais dentro do meu universo. Acho que o importante do artista é ele trazer para a sua música, a sua verdade e tudo que está ali, é a minha verdade. Então a minha inspiração é o meu dia-a-dia“

Além da apresentação no festival, a cantora irá lançar ainda neste mês a música ‘Chapadinha na Praia’ e uma canção com a participação da cantora baiana Illy Gouveia. Ela também anunciou participação com diversos cantores como o rapper pernambucano, Diomedes Chinaski; o cantor Romero Ferro; Vitor Isensee, da banda Braza e ex-integrante da Forfun.

Para 2019, a artista lança um disco que pretende vim com uma nova Duda. “O meu próximo disco vai ser um disco de transição. Um disco da Duda que estava sofrendo para um Duda que está bem melhor agora, está em um ritmo bem acelerado. Estou bem feliz!".

Para a apresentação de sábado, Duda apresenta sucessos do seu primeiro disco solo, ‘Sinto Muito’ e o ‘CarnaBeat’, um projeto onde a artista traz no seu repertório hits de carnaval tendo como referência Ivete Sangalo, MC Loma entre outros, além de algumas músicas suas remixadas. “A galera pode esperar um show super animado, bem alto-astral, dançante. Quero todo mundo rebolando a bunda, todo mundo bem feliz”.

*Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

