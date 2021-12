Djavan vai fazer show extra na Concha

Devido a procura de ingressos para o show de Djavan no sábado, 23, a Concha Acústica vai ter uma apresentação extra do cantor no domingo, 24, no mesmo horário, 19h. O show faz parte da turnê de lançamento de "Vidas pra contar", vigésimo terceiro álbum de sua discografia.

Além de canções do novo disco, aclamado pela imprensa especializada, o repertório do espetáculo inclui também sucessos do artista alagoano, que completou 40 anos de carreira em 2015. Entre as canções confirmadas no roteiro estão "Não é um Bolero" e "Encontrar-te", do último álbum, e as clássicas "Outono", "Boa Noite" e "Eu te Devoro".

Os ingressos custam R$ 100 (plateia) e R$ 250 (camarote) e estão à venda nos SACs Barra e Bela Vista, na Bilheteria do TCA e no site ingressorapido.com.br

