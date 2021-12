Djavan lança caixa com sua obra totalmente remasterizada

Quando, em 1976, Djavan lançou A Voz, o Violão, a Música de Djavan, talvez não soubesse a dimensão que tomaria sua carreira, mas já tinha em mente o que queria dela. Desde lá, jazz, música africana e brasileira conviviam em seu repertório como amigos inseparáveis, o que tornou seu estilo quase único e inconfundível.

E foi olhando para o passado que o cantor e compositor alagoano resolveu alargar ainda mais seus horizontes ao resgatar a sua história na caixa Djavan - Obra Completa (Sony Music). O projeto envolveu mais de um ano de dedicação, no qual ele reouviu cronologicamente os seus discos e, de forma minuciosa e pela primeira vez, remasterizou todos.

Nem os mais recentes ficaram de fora das mudanças, a exemplo de Matizes (2007), que foi mexido por inteiro. "Não estava satisfeito com o resultado da sonoridade dele. Tive problemas pois tive que lidar com três engenheiros diferentes na mesma gravação e não consegui dar o equilíbrio que eu desejava", explicou Djavan, em entrevista por telefone.

Ao todo, 18 álbuns (de A Voz, o Violão, a Música de Djavan, de 1976, a Ária, de 2010) foram revisitados. A única exceção está no ao vivo Rua Dos Amores, que foi lançado em 2012 e não faz parte do material.

A ideia era atualizar a sonoridade analógica da maioria dos trabalhos para a digital e ajeitar alguma coisa que ele não gostava. "O objetivo não era tirar defeito, a masterização, inclusive, até ressalta defeitos do original. Ela engordou o som, e tinha instrumentos que estavam escondidos, o que me incomodava", disse.

Mergulho

A caixa vem ainda com extras, que são duas compilações que reúnem gravações dispersas na discografia do artista. A primeira mostra o cantor como intérprete em faixas raras. A outra apresenta gravações em inglês e em espanhol, nunca antes lançadas no Brasil.

O projeto, que foi dirigido pelo próprio Djavan, conta a história de sua carreira por meio de músicas e textos escritos pelo artista. As fichas técnicas e letras das 236 canções também foram revisadas e impressas juntas com fotos inéditas do acervo pessoal do cantor num volumoso libreto de mais de 200 páginas. "Informação para qualquer pessoa poder se debruçar e fazer a sua própria avaliação da minha obra", brincou.

Para quem diz que não ouve seus discos, o resgate serviu para reativar memórias e fazer uma avaliação pessoal do seu trabalho. "Esse exercício de ouvir os meus discos foi uma coisa inédita. Depois dos ensaios para os shows, não os escuto mais porque o tempo não dá e tenho que correr com as coisas do futuro".

Djavan não se arrepende do que fez, mas garante que hoje faria diferente. "Num mergulho tão grande como esse a gente consegue se ver melhor. Na época eu fiz o que era para fazer e foi ótimo, mas hoje eu vejo de outra forma", afirma. "Estou feliz com a minha produção. Acho que tive uma evolução natural, do ponto de vista da harmonia, melodia, letra e arranjo. É cada vez mais difícil, principalmente para quem busca a novidade, mas sempre é bom descobrir um perfume novo".

O projeto é uma maneira de antecipar as celebrações pelos 40 anos de carreira de Djavan, que se completam em 2016. Mas ele já pensa mais à frente e vai se dedicar a um CD de inéditas. Se tudo der certo, o novo trabalho fica pronto em setembro. "Rever a obra traz sim, essa responsabilidade de querer sempre melhorar e inovar. Estou começando a compor um disco novo, vou entrar em estúdio em fevereiro e fico nessa ansiedade. Eu fico na expectativa de surpreender a mim mesmo. É complicado, mas estimulante", afirmou.



"Minha obra é uma obra como outra qualquer, recheada de êxitos e erros, sou um pessoa que me envolvo no trabalho de maneira total. Credito a mim os erros e acertos e prometo que vou continuar errando pelo resto da minha vida, pois vou sempre estar envolvido dos pés às cabeça no que faço".

