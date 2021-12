DJ Roger agita festa I Love RV Yemanjá

A discotecagem do DJ Roger será uma das opções do Rio Vermelho, nesta segunda-feira, 2, Dia de Yemanjá. Ele é atração da festa I Love RV Yemanjá que acontece na casa nº 30, na rua Odorico Odilon, a partir das 13 horas. No espaço também será servido uma feijoada assinada pelo Chef Cleber Chiovetto.

Os interessados em participar da festa podem adquirir o ingresso no site do evento (www.iloverv.com.br) ou loja Colomy, também no Rio Vermelho. O valor da festa é R$ 25 e R$ 50 (com feijoada).

