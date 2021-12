Divulgadas imagens de Claudia Leitte em 'A Turma da Mônica'

O produção do quadrinho ' A Turma da Mônica' divulgou nesta quinta-feira, 14, as primeiras imagens da cantora Claudia Leitte como Claudinha, personagem integrante da turma. O personagem foi criado em comemoração aos 50 anos da Turma da Mônica, tema escolhido por Claudia Leite para ser homenageado durante um dos dias de Carnaval.

Segundo Maurício de Souza, criador dos personagens, a cantora procurou a produção do quadrinho com a ideia de levá-lo para o Carnaval, convite que Maurício considerou irrecusável. "Afinal a personagem Mônica faz 50 anos em março e tinha que "rodar a baiana" onde temos a maior festa de Momo nas ruas do Brasil." disse o cartunista.

De acordo com a cantora, Claudinha vai ser amiga de Mônica, e as duas meninas vão ajudar as crianças a realizarem sonhos. "Estou muito feliz em começar as comemorações dos 50 anos da Turma da Mônica aqui na Bahia, no seu trio diante dessa multidão", afirmou o cartunista. "São 50 anos que celebram a infância. Um show de cultura e arte, muito obrigada por ajudar na educação dos pequenos", acrescentou Claudia.

