Divulgada lista dos indicados ao Prêmio Braskem de Teatro

A organização do Prêmio Braskem de Teatro 2015 anunciou, na quarta-feira, 23, a lista dos indicados à 23ª edição. A premiação destaca anualmente as melhores produções do teatro baiano em oito categorias: Espetáculo Adulto, Espetáculo Infanto-Juvenil, Direção, Ator, Atriz, Texto, Revelação e Categoria Especial.

Foram avaliadas 59 peças teatrais baianas consideradas profissionais e inéditas, que estiveram em cartaz no período de 1º de abril a 23 de dezembro de 2015, [confira a lista abaixo].

Os vencedores só serão conhecidos durante cerimônia de premiação, prevista para o mês de abril, no Teatro Castro Alves.Os melhores das categorias Espetáculo Adulto e Espetáculo Infantojuvenil receberão um prêmio no valor de R$ 30 mil cada, enquanto os demais serão contemplados com R$ 5 mil cada.

A comissão julgadora deste ano foi composta por Cristina Leifer, atriz, diretora teatral e produtora cultural; Eliana Pedroso, bailarina, gestora e curadora do Café-Teatro Rubi; Jorge Alencar, ator, dançarino, coreógrafo, realizador audiovisual, diretor teatral, educador, pesquisador e curador; Marcos Uzel, jornalista; e escritor e Rose Lima, diretora artística do Teatro Castro Alves.

Talis Castro, a direita, concorre ao prêmio de melhor ator em "E Por Que John Cage?" Foto: Marina Sartório

