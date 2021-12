Divorciadas, evangélicas e vegetarianas volta a cartaz nesta sexta-feira

Clique aqui e confira outros espetáculos em cartaz

A montagem “Divorciadas, evangélicas e vegetarianas”, da Cia Teatro dos Novos, volta a cartaz nesta sexta-feira, 12, na capital baiana, no Teatro Jorge Amado. A temporada de apresentações da comédia, que trata de uma forma bem-humorada sobre as crises femininas, segue até 10 de abril.

Criada há cinco anos e baseada no texto do escritor venezuelano Gustavo Ott, a peça tem como foco central a história de três personagens femininos que tentam mudar o destino de suas vidas ao mesmo tempo em que dividem suas alegrias e tristezas.

Iara Colina, Mariana Freire e Vivianne Laert, que atuaram na produção em 2005, se mantêm na montagem atual, tratando com acidez e bom humor os problemas enfrentados pelas personagens. A solidão interior das mulheres ganha uma roupagem cômica, ao invés de um apelo dramático.

Enredo – Na história, Mariana Freire interpreta Beatriz, uma recém-divorciada que, cansada da rotina dentro de casa, tenta o suicídio. Ela é salva por Glória, vivida por Iara Colina, que tem uma relação extraconjugal. Já Viviane Laert dá vida a Carmem, uma viúva nascida em uma família evangélica, que trabalha como lanterninha no cinema e continua reprimindo sua sexualidade.

O diretor da peça, Fábio Espírito Santo, acredita que a força do espetáculo se dá em grande parte ao texto de Gustavo Ott, mas credita o bom desempenho da montagem à atuação das três atrizes. “As meninas representam com muita verdade seus papéis e têm o 'timming' preciso para as tiradas das personagens”, comenta.

A atriz Iara Colina, inclusive, recebeu uma indicação ao Prêmio Braskem de Teatro de 2005 pelo seu desempenho na peça. Agora, na temporada atual, o público pode conferir a comédia às sextas-feiras e sábados, sempre às 22 horas. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$15 (meia-entrada).

| Serviço |

Peça: Divorciadas, Evangélicas e Vegetarianas

Quando: A partir desta sexta-feira, 12, às sextas e sábados, 22h. Até 10 de abril

Onde: Teatro Jorge Amado – UEC-Pituba, Avenida Manoel Dias da Silva, 2177

Quanto: R$30 e R$15

