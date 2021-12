Divisão de bens entre Deborah Secco e Roger Flores deixa mansão para jogador

A partilha entre a atriz Deborah Secco e o jogador de futebol Roger Flores já começou antes mesmo de o ex-casal assinar oficialmente o divórcio, divulgado em março deste ano. Na partilha, o atleta deve ficar com a casa onde os dois planejavam morar na Barra da Tijuca, e a atriz vai continuar vivendo em seu apartamento no Recreio dos Bandeirantes, ambos os imóveis no Rio de Janeiro, noticiou a revista "Istoé Gente".



Casamento durou cerca de 9 meses e ex-casal já começa a fazer a divisão de bens

Segundo a publicação, Deborah e Roger decidiram que o jogador ficará com a casa e as despesas do término da construção. Quando o imóvel ficar pronto, ele deve se mudar para lá. Como joga no Cruzeiro, em Belo Horizonte, terá duas residências, viajando de uma cidade para a outra.



A atriz se prepara para voltar aos palcos, com a remontagem da peça "Mais Uma Vez Amor", que deve estrear depois da Copa. Em maio, começa as gravações da novela "Lado a Lado", de Gilberto Braga, prevista para ir ao ar em 2011.



União - Deborah Secco e Roger Flores se casaram em junho de 2009, em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. Após o casamento, viajaram em lua-de-mel pela Europa e foram morar no Oriente Médio até fevereiro deste ano, quando voltaram ao Brasil.



Durante o feriado da Semana Santa, a atriz foi vista sem aliança, após ter saído da casa que dividia com Roger em Belo Horizonte (MG).

adblock ativo