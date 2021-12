Divina Valéria apresenta show À Minha Maneira no Gamboa Nova

Cantora, atriz, performer, uma das pioneiras na arte do transformismo no Brasil e reconhecida internacionalmente pelo talento, Divina Valéria traz a Salvador o show À Minha Maneira, que estreou em junho em São Paulo.

O espetáculo será apresentado às quintas-feiras, às 20 horas, até o próximo dia 26, no Teatro Gamboa Nova, dentro da programação do evento denominado Gayboa, que celebra a diversidade sexual.

A diva hispano-brasileira, que em 2014 vai comemorar 70 anos de idade e 50 de carreira, faz um passeio musical por boleros, releituras de clássicos da MPB e famosas chansons francesas - ao mesmo tempo em que conta histórias reais e divertidas vividas por ela ao lado de grandes nomes do show business e personalidades internacionais.

Glamour

Por telefone, Valéria diz que "os baianos vão ter oportunidade de ver um show que só poderiam ver no Rio e em São Paulo ou em grandes metrópoles, como Paris, por exemplo". Ela acrescenta: "Neste show não vão faltar músicas excelentes, humor e histórias interessantes, além de glamour. Tudo muito bem cuidado", diz.

O repertório é de primeira: músicas de Caetano Veloso, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Ary Barroso, Herivelto Martins e Roberto Carlos. A diva apresenta ainda sucessos da música francesa de Jacques Brel e uma homenagem a Edith Piaf, além de boleros inesquecíveis, a exemplo do mexicano Soy lo Prohibido.

Os amantes de composições italianas não terão do que reclamar, pois Valéria interpretará canções do italiano Lucio Dalla e de Mina, como o sucesso Grande, Grande, Grande. De Piaf, ela cantará, entre outros, Non, Je ne Regrette rien e La Vie en Rose.

Relatos

Nascida Walter Fernandez Gonzalez, Valéria vai intercalar os relatos pessoais com as canções. Entre eles, os anos em que viveu em Paris, quando era uma das principais estrelas do Carroussel, famosa casa de espetáculos com shows dos melhores travestis de todo o mundo.

O público vai ficar sabendo - e ela adianta - por que escolheu o nome de Valéria. "É uma homenagem a uma vedete de teatro de revista". O Divina foi incorporado ao nome depois de ser ovacionada no Uruguai.

Divina Valéria vai contar também casos divertidos vividos ao lado de nomes como Di Cavalcanti, Rogéria, Maria Callas, Jeanne Moureau, Charles Aznavour, Les Etoile, entre outros.

A diva, pioneira do transformismo, há 50 anos já beijava na boca pessoas do mesmo sexo. "O que Daniela Mercury faz hoje eu já fazia numa época de grande repressão", alfineta.

Divertida, conta que foi presa várias vezes. "Saía das apresentações diretamente para o carro da polícia. Mas quando chegava nas delegacias era tudo muito divertido, pois os policiais queriam, além do show de graça, outras coisas mais ", conta, entre risos.

Documentário

A artista é amada em vários países - nos últimos anos, Divina Valéria escolheu Paris como sua cidade base, mas mantém laços fortes em várias nações. No Uruguai, por exemplo, integra o livro !Vida bien Vividas!, dos jornalistas Raúl Ronzoni y Mauricio Rodríguez.

No Brasil, está no documentário As Divinas Divas, de Leandra Leal, que será lançado em 2014. Carioca, começou a carreira em 1964 com o legendário show Les Girls, na boate Stop, no Rio de Janeiro.

