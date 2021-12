Diversidade musical marca noite do festival

Pop rock, forró eletrônico, sertanejo universitário e axé music. A segunda noite do Festival de Verão Salvador apresentou, nesta quinta-feira, 17, em seu palco 15 Verões, atrações dos mais diversos estilos musicais. A primeira delas, o Kid Abelha, tocou um repertório repleto de hits e agitou o público ao som de canções como Eu Só Penso Em Você, Educação Sentimental II e Eu Contra a Noite.

Um dos melhores momentos da apresentação ficou por conta da música 'Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda', regravação de Hyldon, que o público cantou em coro, acompanhando a banda.

Em seguida, foi a vez da banda Asa de Águia. Comandado por Durval Lelys (que dessa vez não se apresentou fantasiado), o grupo tocou sucessos dos 25 anos de carreira, como Simbora e Quebra Aê e antecipou o clima de festa que vai levar ao público no Carnaval deste ano.

A noite no palco principal ainda estava reservada para apresentações de Ivete Sangalo, Gusttavo Lima e Aviões do Forró. Já no Palco Estúdio do Som Faculdade Maurício de Nassau, a cantora Jesuton abriu a noite com um repertório de covers de sucessos nacionais e internacionais, como 'O Mundo É Um Moinho' (Cartola), 'Redemption Song' (Bob Marley), Roxanne (The Police) e 'Someone Like You' (Adele). A cantora é inglesa e foi descoberta enquanto se apresentava nas ruas do Rio de Janeiro. Depois dela, subiram ao palco Luiza Possi e Thati.

Dúvida - "Hoje a disputa foi grande entre qual palco eu queria mais ver. Tanto a arena quanto os palcos alternativos estão muito bem representados. Vou ficar aqui dividida entre Luiza Possi e Asa de Águia, mas quem eu não perco de jeito nenhum é Ivete Sangalo e Gusttavo Lima", garante a estudante Clara Oliveira, 16 anos. A segunda noite do evento esteve mais cheia que a primeira, com o público encontrando engarrafamentos nas avenidas Paralelas e Dorival Caymmi.

O festival segue hoje com shows de Capital Inicial, Chiclete com Banana, Jorge & Matheus, Harmonia do Samba e Ana Carolina, no palco principal. A cantora é quem abre a noite e já adiantou que convidou cinco das cantoras reveladas pelo programa The Voice Brasil para cantar com ela. A vencedora Ellen Oleria e mais Alma Thomas, Liah, Luana Mallet e Maria Cristina dividem os vocais na canção 'Rosas'.

