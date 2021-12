"Divas" devem dominar festa da MTV Europe Music Awards

A noite do próximo domingo, 7, deve ser dominada pelas divas em Madri, na entrega do MTV Europe Music Awards, que terá a atriz Eva Longoria como apresentadora e as cantoras Lady Gaga e Katy Perry como favoritas, com cinco indicações cada.







As duas norte-americanas disputam entre si em quatro categorias - melhor atuação pop, melhor canção, melhor atuação feminina e melhor vídeo. O MTV European Music Awards é uma das principais vitrines anuais do setor fonográfico fora dos EUA.









