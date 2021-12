Dissidente cubana Yoani Sánchez lança documentário na Bahia

A dissidente e blogueira cubana Yoani Sánchez estará em Feira de Santana nesta segunda, 18, para participar da exibição do documentário "Conexão Cuba-Honduras", do cineasta Dado Galvão, que trata da liberdade de expressão nos dois países.

Escrevendo em um blog ("Generación Y") a partir de Havana, Yoani se tornou uma das principais vozes críticas ao governo de Cuba. Após 20 tentativas frustradas, a blogueira finalmente conseguirá viajar para fora do País, graças à reforma migratória em vigor desde 14 de janeiro.

A apresentação de "Conexão Cuba-Honduras" será realizada no Museu Parque do Saber, a partir das 19h e também contará com a presença do senador Eduardo Suplicy.

Na manhã de terça-feira, 19, a blogueira concederá uma entrevista coletiva às 8h, no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e em seguida, visita o centro da cidade de Feira de Santana.

