Disney pede desculpas por proibir menino de participar de 'Dia de Princesa'

A Disneyland Paris pediu desculpas a uma mãe e seu filho de três anos após um funcionário do parque negar a inscrição do menino em um evento do tipo 'Dia de Princesa' temático do filme Frozen. O funcionário decidiu que ele não poderia participar do evento, que contaria com sessões de maquiagem e cabeleireiro, porque era menino.

Hayley McLean-Glass, a mãe do menino, recebeu a negativa na última terça-feira, 29, e escreveu uma carta aberta em seu blog criticando a decisão do parque. "Se existe um superfã de Frozen é o Noah. Nós gastamos uma pequena fortuna em produtos da Disney, ele usa o vestido da Elsa [a protagonista da animação] todo dia, ele inclusive se recusa a tirá-lo para dormir. Noah conhece toda a letra de Let It Go e das outras músicas do filme e tenho certeza que ele poderia ir em algum show no parque e ir melhor do que muitas atrizes que fazem a personagem", disse Hayley.

A Disney mandou um comunicado para o jornal britânico The Guardian explicando que a decisão do funcionário foi contra as políticas internas do parque. "Esse foi um caso isolado, a resposta do funcionário do parque não reflete a política interna da Disneyland Paris", responderam. "Nós valorizamos a diversidade e queremos que todos os nossos visitantes tenham a experiência completa em nossos parques. Vamos trabalhar duro para que isso não se repita novamente", finalizaram.

