Disney divulga imagem de 'reunião de princesas' no filme 'WiFi Ralph'

Se você é fã das princesas Disney, provavelmente vai ficar bastante interessado em assistir a "WiFi Ralph", sequência do filme "Detona Ralph", no qual ao menos onze delas estarão presentes na mesma cena.

Um tuíte feito pela conta oficial da Disney britânica no Twitter publicou a imagem do encontro da personagem Von Schweetz, já conhecida do primeiro filme, com o grupo de princesas.

Na imagem, é possível ver a presença de Jasmine ("Alladin"), Branca de Neve ("Branca de Neve e os Sete Anões"), Cinderela ("Cinderela"), Pocahontas ("Pocahontas"), Elza ("Frozen: Uma Aventura Congelante"), Moana ("Moana: Um Mar de Aventuras"), Anna ("Frozen: Uma Aventura Congelante"), Bela ("A Bela e a Fera"), Rapunzel ("Rapunzel"), Aurora ("Bela Adormecida") e Tiana ("A Princesa e o Sapo").

