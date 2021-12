"Ele sabe o jeito de agradar". O primeiro verso da canção Um Sonho a Dois, gravada por Roupa Nova e Joanna em 1987, define bem um de seus compositores, o hitmaker Michael Sullivan. Com voz rouca, o autor de clássicos açucarados dos anos 1980 e 1990 atende o telefone e logo diz: "Como vai a terrinha do meu parceiro Carlinhos Brown?". Ganhou um ponto.

O segundo conquistou ao explicar a amizade de 30 anos com o baiano, que, em nome da música, supera distâncias continentais. "Eu vou praí ou a gente se reúne no Rio. Outro dia, fizemos uma música pelo telefone: eu em Nova York e ele em Paris".

Brown é um dos que apresentam releituras inéditas de composições de Sullivan (e parceiros) no recém-lançado CD Mais Forte Que o Tempo. Na versão do baiano, Whisky a Go Go (que o Roupa Nova emplacou em 1984) mantém o clima de festa e ganha batidas eletrônicas que marcam o atual trabalho dele.

Verena Paranhos Disco reúne releituras de composições de Michael Sullivan

"A música não é meu particular, é o universo, ele se cria, recria a todo momento. Sou vintage, futurista e progressista. As releituras são a resposta contemporânea da minha obra".

Com mais de 1.400 composições gravadas, muitas delas rotuladas de brega, Sullivan credita o sucesso de suas composições a letras muito fortes, que falam do cotidiano, amor, festa e até política.

"Quem tentou me rotular, hoje está muito bem comigo. Me amaram e me odiaram muitas vezes, mal sabiam que o afrodisíaco da nossa relação era isso. O tempo é mais forte que tudo para dizer que a obra está ou ficou".

Difícil escolha

Partindo de uma obra tão vasta, escolher as 17 que entrariam no álbum parecia tarefa impossível. Sullivan começou com um recorte de 80 músicas e convidou diversos artistas.

"Eu gostaria que alguém cantasse certa música, mas mandava mais de uma para que escolhesse. Para Ney Matogrosso mandei Amor Perfeito (gravada por Roberto Carlos em 1986) e mais duas. Ele topou".

O processo lembra a dinâmica que girava em torno da produção quase em ritmo industrial dos anos 1980. "Eu compunha e saía oferecendo as músicas, outros encomendavam. Deslizes (que ficou de fora da coletânea) eu fiz para o disco do Roberto de 1984, mas ele já tinha fechado. Mostrei para 60 artistas, até Fagner gravar em 1988".

Em Mais Forte Que o Tempo, Fagner, de quem Sullivan produz o próximo disco, faz um bom dueto de Talismã (1989) com a jovem Monique Kessous. A música primeiro foi gravada pelo cantor Elson do Forrogode e depois pela dupla Leandro e Leonardo.

Já Arnaldo Antunes, com quem Sullivan já tinha cantado no CD Na Linha do Tempo (2010), mostra sua versão de Vou Fazer Você Mulher (parceria com Paulo Coelho, de 1979). O ex-Titã acerta ao combinar a letra melosa com sua voz grave e outros vocais. Outro destaque do disco é Alice Caymmi em uma interpretação vigorosa de Abandonada (sucesso de Fafá de Belém, de 1996).

A Sandy, Sullivan entregou seu primeiro grande hit, My Life (1976), mas a cantora fica devendo a força que a faixa pede. Menos um ponto. Já a leveza de Fernanda Takai não é problema para Fui Eu (sucesso de José Augusto, de 1988). A linha cool dá ar sofisticado à letra popular.

Jorge Vercillo regravou o hit de Rosana Nem Um Toque (1986), enquanto Roberta Sá, Pedro Mariano e Os Cariocas apresentam Um Sonho a Dois (1986). Zeca Baleiro interpreta Chuva Fina (1988), que alcançou as paradas na voz do ex-Menudo Robi Draco Rosa.

Sullivan perde outro ponto com Adriana Calcanhoto cantando Me Dê Motivo (1983). A delicadeza dela deixa saudade da carga dramática da versão catedrática de Tim Maia. Porém, ele se recupera ao homenagear Tim e Gal Costa incluindo no disco a gravação original de Um Dia de Domingo. "Essa é uma das músicas mais regravadas, mas para mim é imexível".

Também participam do álbum e passam quase despercebidos Zélia Duncan (Meu Dilema), Negra Li (Não Vá), Paulinho Moska (Retratos e Canções) e o Grupo Benditos (Joga Fora).

Podendo eleger qualquer uma para interpretar no álbum, coube a Sullivan cantar Entre Nós com a esposa Anayle Lima. Perguntado o motivo de ter escolhido o sucesso de Sandra de Sá em 1986, ele ganhou dois pontos: um pela sinceridade e outro pelo galanteio. "É a favorita dela desde que era adolescente. É a mulher que manda".

50 anos de música

No próximo mês, ele completa 64 anos, dos quais 50 são dedicados à música. Apesar de ser mais conhecido como compositor e produtor de grandes nomes da MPB, Sullivan diz que a prioridade sempre foi cantar, desde moleque, quando assistiu a Luiz Gongaza em um cinema pernambucano.

Batizado Ivanilton Souza de Lima, ele começou a carreira aos 14 anos em um concurso de calouros, no Recife, sua cidade natal. O artista integrou diversos grupos, entre eles Renato e Seus Blue Caps e The Fevers. Também fez dupla com Paulo Massadas, principal parceiro das composições. Neste CD, Sullivan sai vencedor ao mostrar que suas músicas superaram o tempo.

