Disco marca 10 anos de carreira de Jorge & Mateus

Você pode até não gostar de música sertaneja, mas certamente já ouviu falar de Jorge & Mateus. No mês em que comemoram dez anos de carreira, os artistas promovem o lançamento do disco Os Anjos Cantam - e o colocam como o mais completo até aqui.

"O melhor álbum sempre está por vir", afirma Mateus, conhecido pelos arranjos de guitarra que marcam as canções da dupla. A diferença, neste disco, se encontra na maturidade musical dos artistas. Com 17 faixas e produção, pela quarta vez, de Dudu Borges, esse é um trabalho assumidamente romântico. Todas inéditas, as canções mergulham naquilo que tanto Jorge quanto Mateus mais gostam: falar de amor.

"Existem vários jeitos de falar de amor", afirma Mateus. "A gente tem a nossa forma de escrever, depende muito da música, da inspiração". A chave, segundo o artista, é explorar o sentimento com verdade e encontrar sua própria identidade.

Pop, reggae e sertanejo

O disco começa com o que já é uma marca na trajetória da dupla: uma canção bastante animada aliada a uma letra sentimental. 31/12, o abre alas, foi pensada justamente para funcionar nas apresentações ao vivo.

"Tudo o que a gente grava é um pressuposto de que vai ser tocado no show", diz Mateus. Na sequência de Os Anjos Cantam, os meninos de Itumbiara, cidade no interior de Goiás onde a dupla nasceu, entregam mais do que o habitual do sertanejo universitário.

Seja na introdução pop de Logo Eu ou em Idas e Voltas, que flerta com reggae e forró, os artistas escapam do tradicional. O resultado é um álbum que reflete suas influências musicais. "A gente sempre escutou vários estilos, então nunca vamos seguir uma linha só", conta Mateus.

Quebra de jejum

A espera não foi pequena - a dupla ficou três anos sem lançar um produto. O motivo, explica Mateus, foi simples. Com uma agenda tão lotada, encaixar a produção do oitavo disco demandaria um tempo do qual não podiam dispor.

"Nesses dois últimos anos, a gente não queria ter esse desgaste na vida pessoal. Queríamos voltar para casa, descansar", conta Mateus. Mas agora, depois de um ano de produção, do qual os artistas participaram ativamente, o jejum foi quebrado, em meio a uma agenda de mais de 200 shows durante o ano passado.

O resultado já está na boca e na mente dos (muitos) fãs da dupla. Canções novas como Logo Eu e Calma, por exemplo, já ameaçam seguir a linha de faixas dos discos precedentes e virar um hit assinado por Jorge & Mateus.

No domingo, 17, eles voltam a Salvador na grade de atrações do Arraiá Pirraça, no Parque de Exposições. Além de apresentar hits dos dez anos de carreira, o repertório já conta com faixas do disco novo. Não é tudo. "A gente já pensa em gravar um DVD mais para o final do ano", explica Mateus. Para um novo trabalho, afinal, não vai ser preciso esperar tanto.

adblock ativo