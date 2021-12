Disco de Lady Gaga é o mais vendido de 2010

O segundo álbum da cantora Lady Gaga, "The Fame Monster", lançado em 2009, é o mais vendido do ano de 2010. Com hits como "Bad Romance" e "Telephone" (com participação da cantora Beyoncé), o disco vendeu mais de seis milhões de cópias ao longo do ano.







Gaga ficou a frente do rapper Eminem, cujo disco "Recovery" vendeu 5,7 milhões, e comemorou na sua página do Twitter (@ladyagaga): "'The Fame Monster' foi nomeado o álbum mais vendido de 2010! Estou tão animada com o futuro, acreditar + trabalhar duro, você realizará seus sonhos".









