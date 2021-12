Disco de inéditas de Johnny Cash será lançado em março

Out Among The Stars, disco com 12 gravações inéditas descobertas recentemente do norte-americano Johnny Cash, será lançado dia 25 de março nos Estados Unidos.

As músicas que compõem este álbum foram, informou a gravadora, originalmente feitas nos estúdios Columbia de Nashville em 1981, e nos 1111 Sound Studios em 1984, e foram produzidos por Billy Sherrill, o arquiteto do som "countrypolitan", da CBS Records em Nashville.

Nas gravações, que incluem duetos com June Carter Cash e Waylor Jennings, Johnny Cash (1932-2003) trabalharam o jovem Marty Stuart, na guitarra e no bandolim, e os membros do grupo de músicos da Team, de Nashville: Jerry Kennedy (guitarra), Pete Drake ("steel coser"), Hargus "Pig" Robbins (piano) e Henry Strzelecki (baixo).

As gravações, inéditas até agora em qualquer formato, permaneceram guardadas durante os anos em que a Columbia Records lançou os últimos álbuns que Johnny Cash gravou para o selo. Depois foram esquecidas.

As canções que compõem este novo trabalho apareceram em 2012, quando John Carter Cash, o único filho do cantor, junto de analistas da Legacy Recordings estavam catalogando os arquivos de seu pai e de sua mãe em Hendersonville, (no Tennessee, Estados Unidos) e na sede de Sony Music.

"Quando meus pais morreram, tivemos que revisar todo este material," disse o filho de Cash.

"Encontramos estas gravações, produzidas por Billy Sherrill no início dos anos 80. E eram maravilhosas", elogiou.

adblock ativo