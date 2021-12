Disco de Adele é considerado o maior de todos os tempos

A revista Billboard elegeu o disco "21" da cantora britânica Adele, o maior álbum de todos os tempos. A trilha sonora de "A Noviça Rebelde", com Julie Andrews, ficou em segundo no ranking.

A publicação usou como base a posição do álbum nas paradas. Adele totalizou o maior número de semanas, 24, para um disco de uma cantora, no topo da parada de álbuns da Billboard, e ficou 78 semanas entre as dez mais.

"21" foi lançado em 2011 e levou o Grammy. Canções como "Rolling in the Deep" e "Someone like You", fizeram parte do álbum. O próximo disco da cantora, "25", será lançado dia 20.

