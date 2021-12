Disco antológico do Sexteto do Beco será relançando na Jam no MAM

Um dos discos mais importantes da música baiana, o LP Sexteto do Beco (1981), único álbum lançado pelo grupo homônimo, reuniu a nata dos músicos locais da época. Neste sábado, 10, a obra é oficialmente relançada com um coquetel para convidados (17 horas) e uma Jam no MAM especial (18 horas).

Reeditado em LP, CD e disponível para download gratuito em um site cheio de informações e depoimentos (sextetodobeco.com.br), o álbum traz de volta o som grandioso e sofisticado de um sexteto que começou com três membros: Aderbal Duarte, Sérgio Souto e Thomas Gruetz.

O Sexteto se completou com a entrada de Antônio Sarkis, Marco Esteves e Oscar Dourado. À altura da gravação do disco (1980), já contava com nada menos que dezesseis músicos em suas fileiras.

No auge, teve dezenove membros. Não à toa, a banda / big band era carinhosamente apelidada pelos amigos de “Seiscentos do Beco”. Entre eles, nomes consagrados como Anunciação, Fred Dantas, Paulinho Andrade, Tuzé de Abreu, Gerson Barbosa, Guimo Mygoia, Zeca Freitas, Kity Canário, Andrea Daltro, Veléu Cerqueira, Rowney Scott, Ivan Bastos e Ivan Huol.

Lançado de forma independente em 1981, o LP do Sexteto esgotou em pouco tempo. Suas cópias, cada vez mais raras na Bahia, começaram a aparecer em sebos da Europa e no Japão, ao preço de até 250 dólares. Foi em um sebo em Osaka que o cantor Ed Motta o ouviu pela primeira vez.

“Fiquei boquiaberto, tinha relação grande com o que eu queria fazer na época do meu álbum Aystelum (2005). (...) A cantora Andrea Daltro usa a voz como instrumento, os temas são instrumentais-vocais, como muito se fez no jazz dos anos 60 e 70”, declarou Ed para o blog Bilesky Discos.

Relançado por uma iniciativa de Sérgio Souto em 2006, o disco volta só agora ao mercado, mas nem Sérgio nem Thomas estão mais aqui para ver o sonho concretizado.

Com Sérgio morto em 2014, coube à viúva Beth Rangel e ao seu filho, o curador Daniel Rangel, tocarem o projeto, viabilizado através de Edital Setorial de Música da Secretaria de Cultura do Estado, em parceria com o selo Assustado Discos.

“Antes de ser contemplado no edital, ele já havia apresentado em outras instâncias, e sem dúvidas é graças à batalha (quase) pessoal de Sérgio que o projeto tornou-se realidade. Mas muitos apoiaram no processo, sou apenas mais um”, diz Daniel.

Tanto Aderbal quanto Daniel garantem: a remasterização de Carlos Freitas, do Estúdio Classic Master (SP), manteve a grandiosidade sonora original. “O som esta intocável, permanece com a mesma força e preenchimento sonoro da época”, afirma Daniel.

“Gostei da mixagem. Tá preservado o som”, confirma Aderbal, que ouviu a versão em CD. “Ainda não ouvi o LP porque estou sem equipamento. Mas vou ouvir na casa de um amigo”, diz.

Na edição em CD, três faixas bônus, composições de Sérgio Souto, abrilhantam o lançamento: Bhiam, D’Água e Suíte Tetuati. “São faixas gravadas depois das gravações do LP. Foram registradas aqui em Salvador, mesmo, nos Estúdios WR. Estavam preservadas nas fitas master”, conta Aderbal.

Legado vivo ainda hoje

Fundado em meados dos anos 1970, o Sexteto é cria direta da geração que transformou a Escola de Música da Ufba em um polo criativo de vanguarda no Brasil. Seus membros eram alunos e seguidores das ideias de figuras referência da Escola, como Walter Smetak, Ernst Widmer e outros. “Ah, aquilo lá era simplesmente fantástico!”, suspira Aderbal.

“Era uma escola no seu sentido mais puro. Criamos o Sexteto porque queríamos fazer o som mais original possivel, a partir daquelas influências todas, mas tinha a nossa juventude também”, acrescenta.

Após muitos shows na cidade, o grupo, patrocinado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia, viajou a São Paulo para gravar o LP.

“Tivemos uma força do Geraldo Machado e do Nílson Mendes, que eram da Funceb. O LP foi praticamente todo gravado ao vivo. Armamos a parafernália no Estúdio Vapor e aí o pau comeu ao vivo, como se estivéssemos no palco. Era o maior estúdio de São Paulo na época , com 16 canais”, conta Aderbal.

“O clima era ótimo, todo mundo naquela vontade de fazer o disco, o estúdio todo em função da gente. O que eu lembro que deu dificuldade foi a afinação dos instrumentos, especialmente as flautas, por causa do clima. Instrumentos de bocal, de palheta, têm problemas com o frio”, relata.

Geração intermediária entre os compositores que notabilizaram a Escola de Música e a seguinte, do Grupo Garagem e da Jam no MAM, o Sexteto deixou um legado importante na música baiana – nem sempre reconhecido.

“Creio que o legado está aí. A Orkestra Rumpilezz, por exemplo, me lembra muito a sonoridade dos arranjos de sopros do Sexteto. O grupo Garagem, que veio logo depois, e a própria Jam no MAM”, diz Daniel.

“Vejo Aderbal, que tem a maioria das composições do disco, um verdadeiro mestre, compositor, arranjador e gênio do violão, mas ainda não é reconhecido internacionalmente, ou ao menos nacionalmente, ou ao menos na Bahia. Enfim, é triste, pois de fato não valorizamos o que temos de melhor e a maioria prefere a mediocridade cultural que pouco exige de nós como consumidores”, conclui Daniel.

