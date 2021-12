Diretor José Possi Neto participa de bate-papo nesta segunda

O diretor teatral paulistano José Possi Neto participa, nesta segunda-feira, 22, do projeto Conversas Plugadas, que acontece gratuitamente na Sala do Coro do Teatro Castro Alves.

Na ocasião, Possi Neto falará sobre sua trajetória artística, no teatro e no cinema, e sua experiência com o gênero musical.

Em edições anteriores, o Conversas Plugadas já recebeu nomes como Agualusa, Mia Couto, Sérgio Vaz, José Miguel Wisnik e Jorge Mautner.

Os ingressos para a nova edição poderão ser retirados na bilheteria do TCA a partir do meio-dia na data marcada para o evento.

adblock ativo