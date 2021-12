Diretor italiano Mario Monicelli morre aos 95 anos

O cineasta Mario Monicelli, de 95 anos, que dirigiu alguns dos filmes mais famosos no pós-guerra da Itália e lançou a carreira de alguns dos maiores atores do país, pulou para a morte de uma janela do hospital na segunda-feira, disse a mídia italiana. Monicelli dirigiu clássicos como "Os Companheiros", "O Incrível Exército de Brancaleone" e a série "Meus Caros Amigos" com Ugo Tognazzi e Philippe Noiret.

