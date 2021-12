Diretor do MAM deixa cargo após IPAC liberar 'Esquenta'

O diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), Zivé Giudice, deixou o cargo nesta terça-feira, 23, após o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac) - órgão que administra o museu - liberar, sem seu consenso, a gravação do programa "Esquenta" (TV Globo).

Acontece que Giudice foi contatado pela produtora da atração dominical e negou a disponibilidade de um horário para gravação do programa nesta terça, uma vez que o MAM disponibiliza as segundas-feiras para eventos como gravações, demandas de fotografias, etc.

A produção do Esquenta recorreu ao IPAC, que, por sua vez, autorizou a gravação no museu. Insatisfeito com a decisão do instituto, Giudice decidiu entregar a direção do MAM, onde está desde dezembro 2015, ao secretário de Cultura Jorge Portugal, que o convidou para o cargo. Contactada, a Secretaria de Cultura não confirmou a saída do diretor.

Por conta do imbróglio, a produção da TV Globo cancelou a gravação do Esquenta no espaço. As passagens pelo Farol da Barra, Dique do Tororó e na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, seguem confirmadas.

adblock ativo