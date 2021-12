Diretor da Record nega participação de Geisy Arruda em "A Fazenda"

A Rede Record desmentiu que tenha convidado a universitária Geisy Arruda para participar da terceira edição do reality show rural “A Fazenda”. Segundo informações da coluna Zapping, publicada na Folha de S. Paulo, o presidente do comitê artístico da emissora, Mafran Dutra, afirmou que a jovem é que deu início aos boatos de que estaria presente no programa.



“A Geisy não é, digamos, o nosso sonho de consumo. Ela plantou essa notícia e nós, aliás, temos opções melhores para colocar no programa”, disse Dutra à coluna. Desde o mês passado, várias publicações davam como certa a participação da estudante da Uniban por um cachê de R$ 100 mil.

A Fazenda tem previsão para estrear em setembro deste ano. Apresentado pelo jornalista Brito Jr., o programa reúne 14 famosos que ficam confinados em uma fazenda em Itu, no interior de São Paulo. Todos são obrigados a realizar diversas atividades rurais e a cada semana um participante é eliminado. O vencedor leva o prêmio de R$ 1 milhão.

adblock ativo