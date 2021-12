Diretor baiano lança documentário 'Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado' no YouTube

O diretor e historiador baiano Marcelo Lopes lança nesta quinta-feira, 18, às 20h, seu documentário “Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado” no YouTube, com exibição simultânea na TV Uesb.

O documentário é um registro de história oral que segue os rastros de uma prática conhecida como “Santo Lenho”, que é um ato simbólico e sincrético de proteção sobrenatural que “fecha o corpo” do praticante.

Com produção da TV Local e Instituto Mandacaru, e realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado da Bahia, o longa propõe o registro de várias histórias que circulam por estes saberes populares e como elas se desenham em temas como o sobrenatural, a violência e as relações de poder.

Contra o Veneno Peçonhento do Cão Danado também traz um das últimas entrevistas do escritor João Ubaldo Ribeiro.

Quem quiser trocar ideias com o diretor durante a estreia do longa-metragem no YouTube é só participar do chat ao vivo durante a transmissão no canal ou mandar mensagens para o seu perfil no Instagram.

adblock ativo