Dira Paes viverá mulher traída em "Ti Ti Ti"

Após interpretar uma esposa infiel em “Caminho das Índias”, Dira Paes vai dar vida a uma mulher traída pelo marido em “Ti Ti Ti”, trama que estreia na Rede Globo no horário das 19h no lugar de “Tempos Modernos”. Segundo a coluna de Flávio Ricco, publicada no Uol, a personagem, uma costureira, será trocada pelo personagem de Alexandre Borges (André Spina) na trama.

