Dira Paes: "eu queria mesmo era ser uma operária do cinema"

A atriz Dira Paes atraiu grande atenção na noite de abertura da 18ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Homenageada desta edição, ela recebeu o Troféu Barroco por reconhecimento a uma carreira de 30 anos no cinema, TV e teatro. "É uma honra poder dividir tanta intimidade. Tive a sorte de descobrir cedo uma paixão que ajudou a formar a minha personalidade.

A cada trabalho é como se tivesse me jogando num abismo sem medo, porque eu amo o que eu faço", disse uma Dira Paes visivelmente emocionada. Paes também participou de um debate que discutiu sua carreira. Ela relembrou o começo e os desafios de conseguir se engajar em projetos que a desafiavam como atriz. "Dira é bem mais que a brasilidade da morenice e da sensualidade. Ela é brasileira, mas ao mesmo tempo transnacional", contou Rosemberg Cariry, cineasta cearense que a dirigiu em Corisco & Dadá, filme exibido na mostra como parte da homenagem à atriz.

Dira contou que um dos motivos para atuar em Órfãos do Eldorado, filme de Guilherme Coelho que abriu a Mostra, foi o fato de retratar a Amazônia e viver uma mulher daquela região, mas sem estar presa a um estereótipo. A atriz é paraense e já conhecia a obra do romancista amazonense Milton Hatoum, na qual o filme é inspirado. É uma paisagem mítica, um tanto exótica e bucólica, a que o longa retrata. No filme, Arminto (Daniel de Oliveira) faz um retorno doído à sua terra natal e às memórias de um passado doloroso. Tem uma relação conturbada com o pai e amores que nunca esqueceu. Confira a seguir como foi a conversa com Dira Paes.

Como começa sua carreira?

Eu fiz um filme de produção internacional chamado Floresta de Esmeraldas (John Boorman, 1985). Depois disso, eu decidi ser atriz e fui para o Rio de Janeiro e já fui chamada para fazer Ele, O Boto (Walter Lima Jr., 1987). Ali foi, de fato, quando começou minha carreira. Ali, decidi me dedicar ao cinema, que tinha se aberto para mim, e decidi me perceber atriz. Eu não tinha o objetivo de ser uma celebridade e ganhar destaque, eu queria mesmo era ser uma operária do cinema.

Acredita que o seu tipo físico tão "amazônico" prejudicou em algum momento os convites para papéis diversos?

Ao longo dos anos eu percebi que nesse nicho onde eu me encontrava, o que pareceria aparentemente ser o meu algoz, que seria meu tipo físico, foi a minha vantagem, meu trunfo. Justamente por não ter pessoas com meu tipo físico, foi o que me deu a chance de interpretar tantos personagens brasileiros. Eu sou amazônica, mas extremamente brasileira. Esse é o fruto de uma miscigenação e é a cara de um Brasil desconhecido. Ao longo do tempo, o Brasil foi se reconhecendo nessa miscigenação e eu sou fruto dela.

Como isso se dá na escolha de seus projetos?

Eu procuro focar em bons personagens e quando eles estão nas mãos de bons profissionais. E eu gosto de insistir nesse tipo físico que eu tenho. Eu procuro mudar o mínimo minha aparência porque eu acredito que a mudança deve ser interna. É muito fácil chamar um ator de versátil porque ele muda o cabelo. Mas isso não é mudar de personagem. Eu insisto no meu tipo amazônico, mas para fazer personagens variados que podem apresentar essa mesma tipagem física.

Você já recusou papéis por conta de estereótipos?

Meu problema nunca foi com estereótipos, e sim com papéis ruins. Também é muito difícil para o ator fugir do seu próprio tipo físico. Quando se fala de estereótipo, sempre se associa a algo ruim, mas ao mesmo tempo nosso tipo impõe certas restrições. Mas quando eu fui chamada para papéis que não iam me acrescentar artisticamente, eu não aceitei.

Muitas atrizes reclamam da dificuldade de conseguir bons papéis como protagonista. Como você enxerga isso?

Eu penso que é preciso descolar a mulher de papéis somente emotivos, sentimentalistas. Eu sinto falta de personagens femininos que pensam, que agem, e não somente o par amoroso. Não a mulher em relação ao homem, mas a mulher em relação ao mundo. Não que os filmes românticos não tenham o seu valor, mas ter a chance de ir por outros vieses que fujam desse perfil, é isso que eu busco.

Você é uma atriz muito versátil. Além do cinema autoral, faz muitos trabalhos na TV e mesmo filmes comerciais de comédia. Você sempre quis ser esse tipo de atriz ou isso veio naturalmente na sua carreira?

Foi natural perceber que eu precisava circular por tudo porque você quer se reinventar. São 30 anos de carreira, o tempo passa e você acumula experiência. Isso te faz perceber que você não sabe nada e precisa ir além. Eu dei a sorte de ter personagens e trabalhos que me dão impulso. E eu sinto que muito ainda está por vir. É esse porvir que mantém o frescor.

Você sente que as mulheres lhe veem como um exemplo?

Nós, mulheres, nos comunicamos através daquilo que faz bem para cada uma. E quando você percebe que existe algo além só do físico, é aí que se encontra a mulher que as outras mulheres se inspiram. Não basta ter essa boa forma e ser uma pessoa sem viço. Coisas como maturidade, juventude, são muito subjetivas. Eu espero inspirar as mulheres da maneira como eu me inspiro nas pessoas que eu admiro.

Olhando para essa homenagem da Mostra, como você se sente?

Eu vejo que tem uma Dira que se preserva muito porque tem um cotidiano reservado. Sou uma mulher com suas funções básicas: mãe, mulher e amiga. Minha moral eu tento conservar sempre. Faço escolhas erradas como todo mundo, mas não me arrependo delas. Não dá para achar que você vai passar incólume por 30 anos de carreira. Vendo essa trajetória, eu recebo a homenagem com prazer e com a nostalgia do tempo. É como se eu renovasse meus votos para mais 30 anos de carreira.

