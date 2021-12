Diogo Nogueira e Saulo Fernandes visitam a Loja do Festival de Verão

Nesta segunda-feira, 17, os cantores Diogo Nogueira e Saulo Fernandes visitarão a loja do Festival de Verão Salvador 2011, no Shopping Iguatemi. Durante a visita, que acontecerá a partir das 16h, eles estarão vendendo ingressos, tirando fotos e dando autógrafos.



Outros artistas que integram a grade do Festival já passaram pela loja, entre eles Belo, Léo Santana (Parangolé) e a banda Jammil.

