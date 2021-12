Diogo Nogueira e Beth Carvalho fazem show na Costa do Sauípe

Diogo Nogueira e Beth Carvalho vão se apresentar em evento em comemoração ao Dia das Mães em Costa do Sauípe, Litoral Norte da Bahia. O cantor fará show no dia 6 de maio, uma sexta-feira, e a sambista subirá ao palco da festa no dia seguinte. Os artistas animarão a festa com os grandes sucessos de suas carreiras, além de clássicos do samba.

adblock ativo