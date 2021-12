Diogo diz que está apaixonado por Talula

O baiano Diogo se declarou para Talula no Big Brother Brasil 11 (BBB11) neste sábado, 5. Após Maria perguntar se o rapaz queria beijar Talula, Jaqueline tenta criar novo clima entre os dois. "Por que você quer beijar a Talula?", pergunta a sister. O baiano procura por Talula e responde olhando para ela. "Eu tenho vontade de beijar a sua boca, sim. Porque eu sou apaixonado por você", disse, rindo em seguida e saindo da cozinha onde os três estavam.





Pelo visto a batata de Diogo está assando também com os outros participantes do BBB 11. Neste sábado, Wesley, Maria, Talula, Lucival e Janaína e Diana conversavam sobre o baiano. "Ele é muito chato", classificou Janaína. Durante o bate-papo, o coreógrafo chegou e Diana não se intimidou: "Estamos fazendo uma estatística, você é 80% insuportável e 20% legal". Diogo não gostou do que ouviu e saiu gritando da casa: "Chato?! Chato?! Prefiro ser chato do que falso que nem gente nessa casa. Eu sou alegre".

As atitudes de Diogo também têm incomodado Paula e Cristiano, que já criticaram o rapaz.

