Dilma recebe no Planalto ator de 'Minha mãe é uma peça'

A presidente Dilma Rousseff recebeu nesta segunda-feira, 21, no Palácio do Planalto, o ator Paulo Gustavo, que estrela o filme Minha mãe é uma peça. No final de semana passado, Gustavo levou a peça que originou o filme a Brasília.

Foram publicadas fotos do encontro dos dois na conta do Palácio do Planalto no Instagram. "Adorei vir aqui conhecer a Dilma, que foi superfofa comigo", disse o ator, em vídeo publicado no YouTube pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. "Ela foi simpática, tô feliz de ter vindo aqui."

O ator também aproveitou o encontro para colocar a sua mãe - que inspirou a protagonista do filme - para falar com a presidente.

Segundo o Filme B, que monitora o mercado cinematográfico brasileiro, Minha mãe é uma peça - O filme é a terceira maior bilheteria do ano, atrás apenas dos blockbusters americanos Homem de ferro 3 e Meu malvado favorito 2.

