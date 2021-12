Digitália traz à cidade shows, performances e debates

Pelo terceiro ano consecutivo, Salvador periga se tornar uma espécie de "capital mundial da cultura digital" - pelo menos, durante a realização do Digitália 2013, um curioso mix de conferências acadêmicas, "desconferências", performances, workshops, shows musicais e outras atividades relacionadas.

Entre os destaques, o crítico de música do jornal New York Times Jon Pareles, Gilberto Gil (que participa pelo segundo ano consecutivo), Fausto Fawcett, acadêmicos renomados como Derrick de Kerckhove, Nelson Pretto, Xavier Serra e Volker Grassmuck, entre outros. Haverá ainda workshops, encontros de redes e shows de DJs famosos, como Marky, Spooky e Telefunksoul. Para a festa de encerramento, shows na Concha Acústica do rapper Emicida e do Original Olinda Style, que vem a ser um amálgama da banda Eddie com a Orquestra Contemporânea de Olinda.

Idealizado pelo Doutor em Comunicação, músico e agitador cultural Messias Bandeira, o Digitália é viabilizado através de patrocínio da Fundação Cultural do Estado da Bahia, além do apoio da Capes. "E a partir dessa edição, o Digitália passa a ser um evento permanente. Ele continua acontecendo ao longo do ano, com outros episódios", revela Messias.

"Além desse encontro de 1º a cinco de fevereiro, teremos atividades como videoconferências, shows e outros debates que serão propostos ao longo do ano", acrescenta. "Queremos dar um caráter de permanência, mesmo. O Digitália ainda não é um evento de grande porte, mas vem se consolidando ano a ano", vê.

Confira abaixo as entrevistas com Emicida, Fausto Fawcett e Olinda Original Style

Emicida:

Como vai ser o show com banda completa aqui? O repertório abrange músicas desde o início da carreira ou é concentrado em material mais recente?

O repertório vai passear por todos os meus trabalhos, tem desde músicas da primeira mixtape (Pra Quem Já Mordeu um Cachorro por Comida Até que Eu Cheguei Longe) até canções do meu trabalho mais recente, o EP Doozicabraba e a Revolução Silenciosa. Mas claro, teremos também algumas surpresas preparadas especialmente para Salvador e a participação do meu parceiro Rael, que fará algumas faixas comigo e mostrará uma música que estará no novo trabalho dele (que será lançado pelo meu selo, Laboratório Fantasma).

Artistas como você e Criolo vem dando nova cara ao rap brasileiro, conseguindo ser mais acessível ao grande público, mas sem abrir mão da qualidade musical-poética ou da ligação com o movimento hip hop. Como vc vê este novo momento? Qual a principal diferença entre sua abordagem e a da geração anterior, de artistas como Racionais e MV Bill, por exemplo?

Vejo este novo momento primeiramente como fruto do meu trabalho e, claro, como uma consequência do que foi plantado alguns anos atrás por ídolos nossos como Racionais MCs. Acredito que a diferença seja talvez de termos influências musicais diferentes, mas isso não se deve necessariamente ao fato de sermos de gerações diferentes. É uma questão de artista para artista mesmo, independentemente da época em que nasceu. Cada um tem suas influências, isso é bem pessoal. Por que nós deveríamos simplesmente copiá-los? E, ao contrário do que alguns vêm pregando, não acho que a minha geração conseguiu se tornar mais acessível ao grande público porque deixou o discurso de lado. Vejo só uma outra maneira de propagar o discurso, agregando a ele essas influências musicais diferentes da que tinha essa geração que você citou.

Vc vai encerrar um evento que celebra a música e a cultura digital. Em que medida vc acha que esta nova ordem mundial é melhor do que a época em que as grandes companhias multinacionais davam as cartas no mercado fonográfico? Ou isso é uma ilusão: eles continuam ditando o que as pessoas vão ouvir?

Sem falsa modéstia, acho que o modelo que criamos na Laboratório Fantasma é a prova de que não são apenas as grandes companhias multinacionais que dão as cartas. Acho que esta nova ordem se mostra mais democrática por um lado, dando a mais pessoas a chance de espalhar seu trabalho. Por outro lado, com esse volume grande de coisas circulando, há que se pensar em novas maneiras de espalhar a informação pra se destacar e não passar batido, não ser só mais um. Honestamente, ainda há ramos do mercado em que apenas as multinacionais conseguem chegar facilmente. Ou seja, não estamos com o "jogo ganho". Nós, os menores, independentes, ainda precisamos achar o caminho, mas vamos chegar lá, estamos trabalhando pra isso.

Fausto Fawcett:

Como rolou de vir para o Digitália, Fausto?

Um amigo meu, Vinícius Pereira, enviou um projeto e me passou a dica e os contatos da organização. Eles souberam do meu interesse, eu topei, foi assim. Será uma conversa a partr do meu livro Favelost (Martins Fontes, R$ 39,90). (Nota: a mesa de Fausto se chama Desconferência: Literatura, Cultura Cyberpunk e Imaginário Tecnológico na obra de Fausto Fawcett, e tem como participantes o próprio Fausto, Vinicius Pereira [UERJ/ABCIBER], Simone Sá [UFF], Adriana Amaral [UNISINOS].

Do que se trata seu livro?

É uma trama urbana, um cenário futurista no qual as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo se amalgamaram em uma só megalópole. É uma gigantesa Serra Pelada, mas urbana. Tem dois protagonistas, um casal que se encontra, dá uma trepada e tem um um chip que vai mata-los. Só a trepada impede essa morte pelo chip. É essa aventura, nessa Favelost. Tem esse caráter delirante, mas é um ensaio hiperbólico sobre o que acontece quando nossas vidas estao completamente guiadas, direcionadsas e perturbadas por essa tecnologia digital.

É como vê todo esse cenário hiper-conectado? O futuro chegou?

Não é nem a questao de futuro. O futuro hoje é uma coisa velhinha, obsoleta. O que existe é um futuro contínuo. Toda essa tecnologia complementa uma coisa que vem acontecendo dese os anos 1970, e que diz respeito ao aspecto mercadológico que tomou conta de nossas vidas. Comércios ofciais e não-oficiais que se trornaram transnacionais e seguindo as privatizações de nossas vidas, isso só gera muito egoísmo, narcisismo e outros ismos. Tudo isso vem minando o que chamamos de cidadania, os interesses coletivos etc. E o digital facilitou isso tudo.

Você ainda faz música, Fausto?

Faço! Passei realmente um bom tempo mais concentrado em literatura, procurando marcar minha preseça nesse meio. O Favelost deve virar um espetáculo. E com essas mudanças de mercado, com a Internet, tá tudo tão fragmentado... Não há mais os esquemas de gravadoras, mas em breve vou recuperar todo esse repertório antigo, retornar com os Robôs Efêmeros (banda de Fausto nos anos 1980) e botar novos sons na rodinha.

Você nunca chegou a fazer shows aqui, né? Nem no tempo da Kátia Flávia (hit estrondoso de Fausto Fawcett & Os Robôs Efêmeros em 1987)?

Não, é curioso, nunca cheguei a fazert sow aí em Salvador.

Alguma outra atividade em vista?

Estou bolando uma peça de teatro a partir do personagem do McLuhan (Marshall McLuhan, teórico da comunicação). Vai se chamar McLuhan na Praia, uma referência ao Einstein na Praia (peça musical de autoria dos norte-americanos Robert Wilson e Philip Glass).

Tiné, um dos vocalistas do Olinda Original Style (Eddie + Orquestra Contemporânea de Olinda)

Como surgiu o grupo?

Foi uma idea bem óbvia por que somos todos muito amigos e tem várias bandas de Olinda que tem membros comuns entre si. Então, tava demorando de acontecer essas reuniões. Tivemos a ideia, fizemos o primeiro show e a coisa começou a rolar. A gente já sabia que ia ser legal. O Eddie tem vinte anos de estrada, e a gente da Orquestra, tem cinco, então é um trabalho bem representativo da cena de Olinda.

E o repertório? Tem músicas das duas bandas e do frevo pernambucano?

A união é bem por aí. A maior parte é em cima do repertório das duas bandas. Pegamos as músicas que mais gostamos das duas e fazemos. Tem uma do Bonsucesso Samba Clube e outras coisas de bandas de Olinda que a gente gosta. Tocamos também Trombone de Prata, que é um frevo tradicional de Olinda.

É grande a expectativa para tocar em Salvador?

Vai ser muito bom tocar aí. A expectativa é a melhor possivel, até por que tem um tempo que queremos sair daqui pra tocar pelo Brasil. E a nossa estrutura é grande porque é muita gente, são 15 caras no palco. Apesar disso, já onseguimos sair. Fizemos um show em Arcoverde, no sertão pernambucano e também em São Paulo. Essa vai ser a terceira viagem desta banda.

Como é que organiza isso? 15 caras no palco?

Apesar de ter 15 membros, poucas vezes toca os quinze de uma vez. Quando um baixista tá, o outro não, a mesma coisa com os bateristas. Então rola um revezamento. O legal é que o Eddie ganha os metais da Orquestra. Os metais tocam o show inteiro.É essa soma, nós participamos das musicas deles e vice versa. Tá bem legal, é uma brincadeira bem legal o Original Olinda Style.

Vocês vem encerrar um grande evento dedicado à música e a cultura digital. Como se posicionam nesse admirável cenário novo?

Pra gente que trabalha no meio alternativo, a internet é muito importante. Não temos nenhum apoio de rádios, gravadora, nada. Então a gente aproveita essas brechas da internet para divulgar nosso som e ainda exercer outras atividades, como compor músicas com pessoas de outros países ou cidades. E distribuir música de graça, que é uma forma de atingir pessoas que estão distantes e não nos conheceriam de outra forma. Aí pensamos em estratégias. A gente tem uma história que é o ouvinte pagar o mp3 gratuito com uma tuitada ou um compartilhamento em rede social. A internet é a nova rádio, aonde nossa musica aparece não só em áudio, mas também atraves de vídeos e arquiovos de musica. Música que você pode carregar no penderive, no telefone etc. Para músicos como nós, a internet é uma grande oportunidade.



