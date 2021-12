Dicésar fará ensaio sensual e vira colunista da G Magazine

O ex-BBB Dicésar fechou contrato com a revista “G Magazine” para um ensaio sensual. Segundo o site O Fuxico, o maquiador vai estampar a capa da publicação do próximo mês. As fotos começaram a ser feitas nesta segunda-feira, 12.

Dicésar irá aparecer vestido como a drag queen 'Dimmy Kier'. O maquiador não estará sozinho no ensaio. Os gêmeos Dirceu e Diego Duarte posarão ao lado do ex-BBB, que promete uma edição surpreendente. “Não vou mostrar bunda, nem nada. Mas vai ser do babado. O povo vai cair de costas quando ver. Vai ser bem sensual, no estilo pin-up”, revelou.

Além das fotos, Dicésar passará a escrever todos os meses na revista direcionada ao públigo gay. Sua coluna se chamará “O Diário de Dimmy”.

