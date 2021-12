Diamba recebe Adão Negro e Himanay em estreia de ensaio semanal

>> Confira outras atrações no Roteiro de Música

A banda Diamba dá início aos ensaios semanais na The Best Beach, no bairro da Ribeira, com a presença de dois convidados, no dia 4 de setembro. Na estreia do evento, intitulado “Sábado do Reggae”, o grupo liderado pelo vocalista Duda receberá Adão Negro e Himanay.





