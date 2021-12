Diamba faz show neste domingo na Lets Go

>> Clique aqui e veja outras opções no roteiro de música

A banda de reggae baiana Diamba é a atração deste domingo, 30, da Let's Go, casa de shows localizada no Shopping Open Center, em frente ao condomínio Encontro das Águas, em Villas do Atlântico. O grupo comando pelo vocalista Duda promete animar a festa com algumas canções que fazem parte dos quatro álbuns já lançados.



A festa, programada para começar às 19 horas. Os ingressos são comercializados no local e custam R$ 20 (mulher) R$ 30 (homem).

