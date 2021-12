Diamba e Scambo animam a Feira da Cidade em Stella Maris

As bandas Diamba e Scambo vão ser as atrações musicais da Feira da Cidade, que acontece sábado, 3, e domingo, 4, em Stella Maris, em frente ao Grand Hotel Stella Maris, em Salvador. A Diamba vai se apresentar sábado, 3, e a Scambo no domingo, 4.

Além das bandas, a feira vai reunir gastronomia, música, manufatura, vinil, moda e programação infantil. DJs vão animar o público durante todo o dia da feira, que acontece gratuitamente das 10h às 20h.

