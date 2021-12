Dia Star Wars é celebrado por fãs baianos

Darth Vader, Princesa Leia, Luke Skywalker, Han Solo, Darth Maul. Vestidos de personagens da série (cosplay) - ou com camisetas dos filmes -, fãs de diferentes gerações se reuniram na tarde deste domingo, 3, no Shopping Paralela, para comemorar o chamado "Dia Star Wars" (do inglês Guerra nas Estrelas).

De acordo com os organizadores do evento, em todo o mundo o dia 4 de maio é considerado "feriado" por apaixonados pela saga - e momento de celebrar o fenômeno de cultura popular criado pelo produtor, roteirista e cineasta norte-americano George Lucas.

Promovido pelo centro de compras, em parceria com o fã-clube Conselho Jedi Bahia, o encontro teve como objetivo, segundo um dos membros da agremiação, o técnico de infraestrutura Fredson Barbosa, 33 anos, reunir os amantes da "ópera espacial" americana - transformada em série de (até o momento seis) filmes de fantasia -, além de "ajudar quem precisa".

"A cada encontro, apresentação, a gente arrecada um quilo de alimento não perecível para doação (a instituições de caridade", disse.

Ainda de acordo com Barbosa, uma outra apresentação do Conselho Jedi Bahia está prevista para acontecer hoje, dessa vez na livraria Saraiva do Salvador Shopping, às 19h.

Longa-metragem

Sétimo filme da série - primeiro após a venda, por George Lucas, da LucasFilm para a Walt Disney Pictures, Star Wars: O Despertar da Força tem previsão de lançamento para dezembro e já é aguardado ansiosamente por fãs, como o estudante Alan Gabriel Almeida, 15.

Morador de Mussurunga, Alan foi ao Shopping Paralela, neste domingo, acompanhado da prima e vizinha Adriele Silva dos Santos, 14, prestigiar o evento e encontrar outros aficionados pela obra de ficção científica.

"Estou ansioso para assistir a este novo (filme), que será o primeiro de uma trilogia e vai contar com atores antigos (como Harrison Ford), reprisando papéis dos filmes anteriores", disse.

Ele de "Luke" (Skywalker), ela de "princesa" (Leia Organa), o casal de irmãos José Bernado, 7, e Maria Valentina, 6, era uma show à parte. "Eles são loucos pela série, assistem tudo", disse o pai das crianças, o alpinista industrial Conrado Serra, 39.

