Dia Nacional do Café é celebrado em Salvador

Hummm... o irresistível cheirinho do café! Seja ele quentinho ou em receitas geladas, puro ou com leite, a bebida caiu no gosto dos brasileiros. E é com essa paixão que no dia 24 de maio se comemora o Dia Nacional do Café.

A data, que passou a ser celebrada a partir de 2005, virou motivo para os amantes da bebida se reunirem e se deliciarem com menus diferenciados que possuem entre as opções desde o tradicional café coado, a um Expresso ou Macchiato, passando por especiais e gourmet. Há opções para todos os gostos.

Em Salvador, algumas cafeterias até prepararam uma programação especial. A Feito a Grão fará em sua loja no Shopping Itaigara, das 18h às 21h, uma degustação com cafés dos grãos de várias regiões do Brasil. Entre as opções estarão o produzido em Piatã, na Chapada Diamantina, interior baiano, o da região de Mogiana (SP), em Mata de Minas (MG) e no Espirito Santo.

"O café é um produto importante para o Brasil e poucas pessoas conhecem a fundo a sua degustação. Por isso, preparamos esse momento de apresentação para o público", conta Lorena Sena, barista da rede Feito a Grão.

A Lucca Cafés Especiais, que oferece diferentes tipos de cafés premiados, também estará celebrando a data. Durante todo o domingo, quem pedir um café do tipo expresso ganhará um segundo por conta da casa. "A ideia é deixar o cliente degustar esse momento um pouco mais. Ele pode repetir ou, se preferir, levar um convidado", conta Adriana Munford, uma das sócias do estabelecimento.

Para Adriana, que traz de casa o hábito de apreciar um bom café, a data não pode passar em branco. "Meu avô era um apaixonado por café e abrimos a Lucca com o desejo de oferecer um produto para ser apreciado. Os cafés especiais são diferenciados. Além da qualidade, existe diferenças que começam desde o cultivo", conta.

A data também será comemorada pela cafeteria Café no Ponto, no shopping Paralela. Lá o cliente que também pedir um Expresso, ganhará outro em homenagem ao Dia Nacional do Café.

Já a 33 Downtown, no bairro do Comércio, não abre aos domingos, mas não deixará de celebrar a data. Na segunda-feira, 25, após o almoço, o cliente será presenteado com o tradicional Expresso.

