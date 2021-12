Dia Nacional das Baianas de Acarajé será comemorado no Pelourinho neste sábado

O Dia Nacional das Baianas de Acarajé será comemorado em Salvador com uma série de atividades artísticas e culturais neste sábado, 23. A Associação das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares (Abam) vai promover o evento, que será iniciado com uma missa às 09h da manhã, na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho.

Na programação, haverá a Feira de Empreendedoras Negras, o Desfile de Moda Plus Size, além de apresentações musicais com as bandas D’ Papo Esquivel, Os Caras e Farol Light.

O evento é gratuito e acontece na Praça da Cruz Caída, até às 18h.

