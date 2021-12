Dia Mundial da Criatividade é celebrado em Salvador

Neste domingo, 21, será celebrado em Salvador o dia mundial da criatividade. Com workshops, espaço de entretenimento e talks, o evennto acontece na Escola de Belas Artes da UFBA, das 9h às 18h.

Em todo o Brasil, 50 cidades organizarão uma agenda de programação aberta ao público para a comemorar a data. O evento é uma iniciativa do Lucas Foster, paulistano, fundador da ProjectHub e idealizador do Prêmio Brasil Criativo, uma das principais referências em economia criativa do país.

“Nossa intenção desde que idealizamos o evento é democratizar e desmistificar a criatividade, encorajando as pessoas a utilizarem seu potencial criativo, buscando novas maneiras de lidar com antigas e novas questões, gerando recursos e soluções”, afirma Lucas.

Pelo segundo ano consecutivo, a comemoração na capital baiana terá a liderança de Lívia Fauaze, da Nonstop, juntamente a muitos outros organizadores. A entrada será gratuita e livre para todos os públicos.

Cada uma das 53 cidades anfitriãs no Brasil e Portugal, possuem líderes locais selecionados pela plataforma ProjectHub. “Desta forma conseguimos ter acesso a iniciativas e pessoas incríveis que geram inovação em todos os cantos desses países, e assim podemos compartilhar essas histórias e experiências no Dia Mundial da Criatividade, para que os brasileiros e portugueses possam conhecer, aprender e se inspirar”, explica Lucas.

adblock ativo